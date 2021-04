Escursionista 73enne si infortuna sul sentiero per Cassinelle: recuperata con l’elicottero

Genova. Intervento del soccorso alpino Liguria oggi pomeriggio a Borzoli, nel comune di Genova.

Lungo il sentiero per Cassinelle una donna, classe 1947, è scivolata procurandosi un trauma alla parta bassa della gamba. Non essendo più in grado di proseguire la donna ha chiamato il 112.

Sono stati i compagni di gita della donna stessa a condividere la loro posizione con WhatsApp ai vigili del fuoco. Grazie a questo i tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto l’infortunata e prestato le prime cure assieme alla Croce Azzurra di San Benigno.

È stato poi l’elicottero Drago a recuperare la donna, portandola al pronto soccorso del San Martino.

Intervento simile per un uomo caduto sul sentiero nella zona di Forte Crocetta a Sampierdarena. In questo caso l’uomo, classe ’70, era con la moglie. È scivolato e si è procurato un trauma al ginocchio. Sul posto hanno collaborato soccorso alpino e vigili del fuoco. È stata la Croce d’Oro di Sampierdarena a trasportare l’uomo al pronto soccorso