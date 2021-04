Chiavari. Pari per l’Entella al ritorno in campo dopo tredici giorni: i biancocelesti mettono in mostra un buon calcio per più di un’ora, resistendo alle offensive del Monza, creando molte palle gol e trovando il vantaggio con Brunori dal dischetto. La rete nel finale di Scaglia, però, impedisce ai ragazzi di mister Vivarini di ottenere i tre punti.

Questo l’undici scelto da mister Vincenzo Vivarini per la sfida delle ore 19: Borra tra i pali; si rivede Cleur a destra in difesa, coppia centrale Poli-Pellizzer e Costa a sinistra; torna Brescianini a centrocampo, insieme a Paolucci; davanti Schenetti tra Dragomir e Morosini, a supporto di Brunori.

L’Entella parte col botto e sfiora il gol dopo soli 5 minuti: Costa mette un bel pallone al centro per Brunori, che colpisce al volo col mancino e non trova la rete per una questione di millimetri. Risponde il Monza con un diagonale di D’Errico da fuori area, Borra va a terra e blocca senza problemi. Insistono i diavoli neri: al 17’ Dragomir raccoglie la bella sponda di Brunori e fa partire un tiro potente, ancora una volta fuori di poco.

Dopo un’occasione di Colpani su corner, torna a farsi viva l’Entella: colpo di genio di Schenetti che libera Morosini col tacco, ma respinge ancora la difesa avversaria. A due minuti dal termine della prima frazione arriva la più grande occasione per gli ospiti: D’Alessandro va via sulla destra, si accentra e il suo destro sul primo palo dà l’illusione del gol. Sarà l’ultima azione fino a qui: si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Comincia la ripresa ed è subito vantaggio biancoceleste. Dragomir va giù in area dopo un paio di dribbling, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Brunori: conclusione potente e 1-0 Entella al 53’. C’è spazio per due cambi pochi istanti dopo: Vivarini sostituisce Morosini con Capello e Paolucci con Mazzocco, quest’ultimo per infortunio. L’Entella insiste e prova l’affondo, Schenetti scarta tutti ma al momento decisivo sceglie di servire Capello, con la difesa del Monza che spazza a pochi centimetri dalla linea di porta.

Altro doppio cambio biancoceleste: Pavic subentra al posto di Costa, in attacco De Luca prende il posto di Capello, neo entrato ma subito vittima di un problema fisico. Altra occasione Entella all’84’: Brunori si scatena sulla destra, vince un rimpallo e si ritrova a tu per tu con Di Gregorio, ma il suo sinistro finisce rimpallato dalla difesa avversario. A due minuti dalla fine arriva il pareggio del Monza con Scaglia, che salta più in alto di tutti su corner di Barberis. Nel recupero ci provano Schenetti e Mazzocco, ma entrambi i tiri non trovano la via del gol. Finisce qui, con l’Entella riacciuffata a pochi minuti dal termine.

Decimo pareggio per i chiavaresi, che tornano a fare punti al Comunale ed interrompono una striscia negativa che durava da due partite. Appuntamento al 5 aprile, già tra tre giorni: la squadra di mister Vivarini sarà impegnata nell’anticipo delle ore 12,30 di lunedì contro il Pordenone.

Il tabellino:

Virtus Entella – Monza 1-1 (p.t. 0-0)

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; Cléur, Poli, Chiosa, Costa (74’ Pavic); Dragomir, Paolucci (62’ Mazzocco), Brescianini; Schenetti; Brunori, Morosini (58’ Capello, 74’ De Luca).

A disposizione: Albertazzi, Coppolaro, De Col, Pellizzer, Cardoselli, Marcucci, Mancosu, Andreis.

Allenatore: Vivarini.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati (58’ Sampirisi), Scaglia, Bettella, Carlos Augusto; D’Errico, Scozzarella (71’ Barberis), Colpani (57’ Frattesi); Ricci (71’ Maric), Diaw, D’Alessandro (90’ Barillà).

A disposizione: Mazza, Sommariva, Paletta, Pirola, Magli, Colferai.

Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Robilotta (Sala Consilina). Assistenti: Grossi (Frosinone) e Annaloro (Collegno). Quarto uomo: Meraviglia (Pistoia).

Marcatori: 53’ rig. Brunori (E), 88’ Scaglia (M).

Ammoniti: Cleur (E), Ricci (M), Diaw (M), Frattesi (M).