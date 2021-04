Eccellenza, Rivasamba con tutto da guadagnare contro il Ligorna, Fezzanese occhio al Baiardo

Si è detto spesso che quello in corso “non è un vero campionato ma un torneo”. È vero, verissimo. Così come sono più che condivisibili le obiezioni di chi non sarebbe ripartito e la decisione di non riprendere da parte di alcune società. Ma già che ci siamo tanto vale provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Un elemento che sicuramente contribuisce a riempire il proverbiale bicchiere è il peso specifico di ogni gara e, come abbiamo già sottolineato, una formula che rende il tutto più imprevedibile. Quindi, tuffiamoci nell’analisi della terza giornata.

Girone A

Il raggruppamento del ponente vede una coppia in testa alla classifica. Cairese e Genova Calcio dopo il pareggio all’esordio hanno vitto in maniera netta rispettivamente contro Campomorone e Varazze. Il team di Benzi e quello di Maisano se la vedranno con le “vicine di casa” Pietra Ligure e Finale. I gialloblù valligiani affronteranno una squadra che ha giocato soltanto una partita, sconfitta 1 a 0 contro l’Albenga. Risultato che fa capire quanto il Pietra sia una squadra competitiva e che preannuncia una truppa biancoazzurra assetata di punti. La Cairese arriverà a questo match sulle ali dell’entusiasmo dopo un pareggio ottenuto in 10 contro 11 per larghi tratti e dopo il successo netto sul Campomorone. Anche la Genova Calcio avrà a che fare contro una compagine che è scesa in campo una sola volta. Il Finale, che settimana scorsa ha osservato il turno di riposo, è l’unica squadra che può ambire a rimanere a punteggio pieno. L’altro match di giornata vede il fanalino di coda Varazze fare visita al Campomorone. Andare in casa di una squadra forte e ferita dopo la débâcle del “Brin” non è certo la circostanza più semplice per muovere la classifica, ma la dirigenza nerazzurra si è detta convinta del potenziale della squadra e che non ci staranno a recitare un ruolo da semplice comparsa. Riposerà l’Albenga.

Classifica: Genova Calcio e Cairese 4; Finale, Campomorone e Albenga 3; Varazze e Pietra Ligure 0.

Girone B

La partita che incuriosisce di più è Ligorna contro Rivasamba. Le due squadre che detengono al momento la testa della classifica hanno in comune soltanto i punti in classifica. La squadra di Monteforte è un’autentica corazzata, non ha mai smesso di allenarsi, si è rinforzata sul mercato e ha disputato test match di livello prima di riprendere la stagione ufficiale. I calafati, dal canto loro, hanno una rosa dall’età media molto bassa, sembravano sul punto di rimandare il ritorno in campo a settembre e sono ripartiti senza particolari velleità, se non quella di far fare esperienza ai giovani. Uno dei tanti meriti – si scherza – degli arancioneri è avere validato almeno per ora la nostra previsione, neanche troppo ardita, di un torneo in cui tutti hanno la chance di fare qualcosa di memorabile. La Fezzanese è alla ricerca del primo hurrà stagionale dopo due pareggi in altrettante gare. Il cliente è però scomodo: l’Angelo Baiardo ha esordito superando il Rapallo Rivarolese. I tigullini riposeranno dopo il ribaltone in panchina che ha visto mister Rossetti salutare. Toccherà a Fresia rilanciare i bianconeri. Completa il programma la sfida tra una Sestrese ferita dal poker subito dal Rivasamba e un Athletic Club che torna a giocare dopo il riposo. La squadra di Mariani aveva pareggiato per 0 a 0 col Rivasamba all’esordio, una “x” che ha acquisito un sapore diverso dopo l’exploit del Rivasamba nella seconda giornata.

Classifica: Ligorna e Rivasamba 4, Angelo Baiardo 3, Fezzanese 2, Sestrese e Athletic 1, Rapallo Rivarolese o

Le terne arbitrali della terza giornata

Girone A

CAMPOMORONE SANT OLCESE vs VARAZZE 1912 DON BOSCO: Alberto Quara’ (Nichelino) coadiuvato da Dario Roscelli (Chiavari) e Alessandro Cantoni (Chiavari)

FOOTBALL GENOVA CALCIO vs FINALE LIGURE: Alessandro Pizzi (Bergamo) coadiuvato da Luigi Arado (Genova) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure)

PIETRA LIGURE 1956 vs CAIRESE: Emanuele Lorenzo Del Panta (Imperia) coadiuvato da Simone Colella (Imperia) e Gianluca Lazzaro (Imperia)

Girone B

ANGELO BAIARDO vs FEZZANESE: Andrea Fanciullacci (Savona) coadiuvato da Michele Bernardini (Genova) e Luca Trusendi (Genova)

F.S. SESTRESE CALCIO 1919 vs ATHLETIC CLUB ALBARO: Lorenzo Pettirossi (Genova) coadiuvato da Enrico Conio (Genova) e Stefano Musante (Genova)

LIGORNA 1922 vs RIVASAMBA H.C.A.: Riccardo Andrea Burlando (Genova) coadiuvato da Mauro Vigne (Chiavari) e Lorenzo Massa (Chiavari)