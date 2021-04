Eccellenza, Rapallo – Baiardo: regna l’equilibrio

Rapallo. Giornata di esordi al “Macera” di Rapallo fra i padroni di casa in cerca di riscatto dopo il ko all’esordio contro il Ligorna e l’Angelo Baiardo all’esordio in questo campionato corto.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige Mattia Romeo, assistito da Alessandro Cremona e Claudia Camurri.

Le Formazioni

Rapallo Rivarolese: Basso, Lai, Perrone, Sbarra, Chiappe, Audel, De Persiis, Panepinto, Bertuccelli, Zunino, Ranasinghe Panchina con mister Rossetti: D’Amora, Ymeri, Grani, Guernieri, Revello, Marte, Bonanno, Cecon, Rossetti. A.Baiardo: Traverso, Pascucci, Ferrario, Merialdo, Giambarresi, Napello, Ungaro, Oliviero, Romei, Ilardo, Biancato Panchina con mister Paglia:Traverso, Colamorea, Merlani, Martines, Gattiglia, Leonardi, Briozzo, Fraguglia, Asimi.

Comincia la partita con il Rapallo in tenuta bianca a banda verticale giallonera, mentre il Baiardo è nella consueta tenuta verdenera

2° Subito al tiro gli ospiti con Oliviero, palla deviata in corner che non porta a rischi per i locali

Inizio con ritmi sostenuti da entrambe le parti con il Rapallo a fare più gioco, mentre il Baiardo dopo la prima occasione attende gli avversari nella propria metà campo

7° Molto agonismo in campo, Rapallo che spinge, ma il Baiardo si difende con ordine.

10° Occasione Rapallo: Bertuccelli in rovesciata trova la respinta del portiere, poi la rimette Zunino potente, palla ancora deviata sulla fascia destra dove arriva Lai che calcia di potenza basso, ma la difesa neroverde respinge ancora una volta. Rischio comunque per la compagine genovese