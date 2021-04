Genova. Il Ligorna, squadra che lo scorso anno militava in Serie D, aveva iniziato la stagione con ambizioni di fare ritorno nella quarta serie. Le ha fortemente ribadite prima di questa nuova ripartenza dell’Eccellenza, con un mercato in entrata ricco di grossi nomi. L’ultimo della serie è stato ufficializzato ieri: Stefano Raiola, centravanti classe 1987 proveniente dalla Goliardicapolis.

La squadra del presidente Alberto Saracco deve però subito fare i conti con un’altra formazione ben attrezzata e che ha a disposizione una rosa giocatori di valore per la categoria: il Rapallo Rivarolese.

La cronaca. Luca Monteforte manda in campo Atzori, Placido, Brusacà, Puddu, Casagrande, Botta, Casanova, Pittaluga, De Martini, Di Pietro, Chiarabini (cap.).

A disposizione ci sono Prisco, Anselmo, Bottino, Dotto, Ruffino, Salvini, Scarantino, Cellerino, Tripoli.

Cristiano Rossetti schiera il Rapallo Rivarolese con Basso, Lai, Grani, Sbarra (cap.), Carbone, Audel, Ranasinghe, Panepinto, Bertuccelli, Ymeri, Revello.

In panchina siedono D’Amora, Bilanzone, Bonanno, Marte, Chiappe, Rossetti, Perrone, Zunino, De Persiis.

Dirige l’incontro Francesco Tortora della sezione di Albenga, assistito da Michele Bernardini e Luca Trusendi (Genova).

Locali in completa tenuta bianca con banda blu sulla maglia; ospiti in maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni neri. Si inizia in leggero ritardo, alle ore 16,08.

Si gioca a buon ritmo, le due squadre non si risparmiano e nelle prime battute si equivalgono. Partita molto fisica, rigide marcature a uomo e pochissimi spazi concessi dalle difese.

Al 10° cross dalla sinistra di Puddu, sul primo palo il portiere locale fa sua la sfera. Al 12° errore di Panepinto, palla tagliata in mezzo di Pittaluga, Basso blocca.

Si gioca prevalentemente a centrocampo. Tra i padroni di casa si fa valere il 2003 Ranasinghe spavaldo contro i più esperti avversari. Bertuccelli deve lottare con Brusacà che non gli concede nulla.

In difesa si distingue Audel, sempre pronto ad allontanare i palloni messi in mezzo da un Ligorna che a centrocampo sembra prevalere e pertanto tiene maggiormente l’iniziativa.

Al 28° Chiarabini sulla destra va via agli avversari e scodella in area un pallone che Audel di testa allontana. Baricentro troppo basso per i bianconeri, che in questa fase stanno un poco subendo il gioco degli ospiti. Il Ligorna prova a fare la partita ma non riesce a rendersi pericoloso.

La prima mezz’ora è trascorsa con i due portieri praticamente inoperosi.

Al 35° Carbone ferma Chiarabini; palla in angolo con qualche lieve protesta degli ospiti che chiedono il rigore.

Il Ligorna beneficia di un paio di calci da fermo, ma il pallone messo in mezzo viene allontanato dalla retroguardia bianconera.

Al 45° viene ammonito Bertuccelli. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo. Si riprende, senza sostituzioni, alle 17,09. Ci prova subito Bertuccelli, dalla distanza, da posizione centrale: sul fondo.

Al 2° Di Pietro mette palla in rete, ma è in posizione irregolare: annullato.

Al 7° entra Tripoli, al posto di De Martini.

La partita prosegue con lo stesso copione del primo tempo, letteralmente bloccata. Il Ligorna preme sempre con un po’ più di convinzione rispetto ai padroni di casa.

Al 9° rinvio errato di Basso, Audel non riesce a controllare, Tripoli fa suo il pallone, Basso esce alla disperata, l’attaccante sembra riuscire a saltarlo ma cade a terra. L’arbitro lo ammonisce per simulazione.

Al 22° Monteforte inserisce Anselmo al posto di Placido e Cellerino al posto di Di Pietro.

Al 25° punizione dai venticinque metri all’altezza del vertice sinistro dell’area per il Rapallo Rivarolese. Destro di Bertuccelli, palla indirizzata sul secondo palo, Atzori in tuffo respinge.

Al 28° il momento di Zunino, che sostituisce Panepinto.