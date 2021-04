CAIRESE 3 (7′ Alessi, 23′ Saviozzi, 34′ Saviozzi) – CAMPOMORONE 0

Cairo Montenotte. Partita di cartello in Val Bormida. La Cairese ospita il Campomorone di Sant’Olcese. Direzione di gara affidata a Leonardo Falleni di Livorno, coadiuvato da Giuseppe Nicolosi di Genova e Matthias Crisafulli di Imperia. I gialloblù si presentano a questo appuntamento dopo aver ottenuto un punto in trasferta contro la Genova Calcio. I genovesi affrontano la prima trasferta stagionale dopo aver ottenuto tre punti pesantissimi superando per 3 a 1 l’Albenga.

Mario Benzi opta per il seguente assetto iniziale: 1 Moraglio, 2 Moretti L, 3 Moretti F, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Bablyuk, 8 Piana, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Ferrero, 14 Durante, 15 Tona, 16 Tubino, 17 Rizzo, 18 Macagno, 19 Nonnis, 20 Poggi.

Marco Pirovano decide di partire così: 1 Canciani, 2 Damonte, 3 Mora, 4 Fassone, 5 Del Nero, 6 Moretti, 7 Cristiani, 8 Cappellano, 9 Manca, 10 Curabba, 11 Piacentini. A disposizione: 12 Nucci, 13 D’Amoia, 14 Cosentino, 15 Lamonica Miraglio, 16 Moretti T, 17 Guidotti, 18 Galluccio, 19 Garibaldi, 20 Gandolfo.

Primo tempo

guarda tutte le foto 52



Eccellenza, seconda giornata: Cairese vs Campomorone Sant’Olcese

1′ Partiti. Cairese in maglia e calzettoni gialli con pantaloncini blu. Total black per il Campomorone.

3′ Disimpegno della Cairese sulla linea del fondo. Curabba si inserisce nella linea di passaggio. Moraglio in uscita bassa sventa la minaccia.

7′ Cairese in vantaggio! Dopo una bella combinazione tra Alessi e Facello, la palla perviene a Pastorino. Il cross è al bacio, il morso è velenoso: una rovesciata del “Cobra” Alessi, con la palla che finisce rasoterra nell’angolino alla destra del portiere.

10′ Facello ci prova dalla distanza, la palla è ben indirizzata ma finisce fuori con Canciani che sembrava in pieno controllo della traiettoria.

11′ Primo giallo per la Cairese. Il destinatario è Fabio Moretti, che commette un fallo tattico su Federico Moretti. Il giocatore genovese aveva beneficiato di un retropassaggio sbagliato di Facello che aveva innescato il contropiede del Campomorone.

14′ Bel filtrante di Facello per Alessi. Chiusura provvidenziale di Cappellano.

16′ Occasionissima per il Campomorone. Combinazione fulminea tra Curabba e Piacentini, con il primo che serve bene il secondo. Il numero 11 però non è freddo e davanti a Moraglio spara fuori. Partita equilibrata, con due squadre che giocano a viso aperto e che sembrano in grado di creare grattacapi a entrambe le retroguardie.

18′ Stop “con la colla” di Pastorino. L’esterno gialloblù entra in area ed entra in contatto con un avversario. La Cairese reclama il rigore. L’arbitro è di un altro avviso.

19′ Damonte entra duro su Facello, primo cartellino anche per il Campomorone. Poco dopo, punizione da posizione ravvicinata calciata alta da Saviozzi.

23′ Raddoppio Cairese! Numero di Piana sulla linea di fondo che va via a un avversario in tunnel. Cross basso con il pallone che passa per il tacco di Alessi prima di essere scaraventato in rete da Saviozzi.

25′ Ancora Cairese. Ancora Pastorino, con un cross preciso. Ancora Saviozzi, questa volta di testa. La sfera finisce alta di poco.

30′ La Cairese ha impostato questa mezzora con l’ormai canonico 4-3-1-2, anche se Pastorino si è spesso allargato sulla sinistra, posizione da cui è riuscito più volte a impensierire gli avversari. Posizioni più mobili per il Campomorone, che varia spesso assetto nel passaggio tra la fase difensiva e la costruzione offensiva.

34′ Tris della Cairese! C’è ancora lo zampino di Pastorino. Filtrante delizioso sul quale si avventa rapace Saviozzi. Girata di prima che non lascia scampo a Canciani.

38′ Dopo una girandola di emozioni, fase di gara più combattuta in mezzo al campo.

40′ Giallo per Piacentini. Fallo in attacco su Boveri mentre il difensore gialloblù stava rinviando. Poco dopo, punizione di Federico Moretti alta sulla trasversa della porta difesa da Moraglio.

44′ Domenica che prende una piega ancora peggiore per il Campomorone. Piacentini riceve in area. L’attaccante del Campomorone protesta in maniera veemente chiedendo un calcio di rigore. L’arbitro estrae il secondo giallo e manda negli spogliatoi il numero 11.

47′ Esauriti i due minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

1′ Si riparte. Marco Pirovano ha mandato in campo Galluccio al posto di Damonte. Nessun cambio tra le fila della Cairese.

5′ Cairese in avanti. Alessi cerca Saviozzi. Per poco Saviozzi non riesce ad agganciare.

8′ Sponda di Alessi per Piana. Incursione centrale del centrocampista della Cairese con conclusione finale alta sulla traversa.

10′ Tommaso Moretti rileva Cristiani nel Campomorone. Al momento, sono “4” i Moretti in campo, due per parte. Nel frattempo, prosegue il monologo della Cairese. Facello dalla destra mette dentro un rasoterra per Pastorino. Tiro alto sopra la traversa. Poco dopo, Alessi ci prova con un pallonetto. Palla alta di poco ma con Canciani in controllo.

13′ Ancora cambi per gli ospiti. Garibaldi prende il posto di Cappellano. Esce poi Federico Moretti per lasciare posto a Gandolfo.

18′ Dribbling secco in area di Pastorino. La conclusione viene respinta di piede da un Canciani per posizionato.

20′ Primo tempo ricco di emozioni. Secondo tempo avaro di sussulti. Predominio della Cairese condito da qualche fiammata come il tiro effettuato da Facello proprio in questo minuto. Ben angolato ma messo bene in angolo da Canciani. Il Campomorone si difende con ordine provando qualche ripartenza.

24′ Quattro contro della Cairese. Pastorino porta palla e sceglie di appoggiare a Fabio Moretti. Conclusione fuori misura sopra la traversa. Cosentino entra al posto di Manca nel Campomorone.

26′ Tris di cambi nella Cairese. Entrano Macagno, esordio per lui con la maglia della Cairese, Tona e Poggi. Escono un ottimo Facello, Saviozzi e Bablyuk.

31′ Mora trattiene per la maglia Macagno e viene ammonito. Qualche giro d’orologio più tardi, Macagno si invola verso la porta di Canciani e conclude a rete. Tentativo troppo centrale e respinto agevolmente dall’estremo difensore ospite.