Eccellenza, è separazione tra il Campomorone e mister Marco Pirovano

Genova. La notizia è stata data una decina di minuti fa dalla società genovese. Mister Marco Pirovano si è dimesso dalla panchina del Campomorone Sant’Olcese. Si tratta del secondo ribaltone in panchina di questo anomalo torneo. Il primo era stato Cristiano Rossetti, tecnico del Rapallo Rivarolese sostituito da mister Fresia.

Questa la nota del Campomorone: “L’U.S.D. Campomorone S. Olcese comunica che in data odierna Marco Pirovano ha rassegnato le dimissioni da guida tecnica della Prima Squadra. La società ringrazia il Mister per le tantissime indimenticabili stagioni insieme, per quanto portato in questi anni sotto l’aspetto tecnico ed umano, con la certezza che sia solo un arrivederci per un domani all’interno della società con altro ruolo”.

Nelle prime tre giornate del girone A, il Campomorone ha ottenuto quattro punti: vittoria con l’Albenga, sconfitta con la Cairese e pareggio con il Varazze. Domenica, la squadra sarà di scena a Finale.