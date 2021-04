Campomorone-Varazze: regna l’equilibrio nella prima parte della gara

Genova. Giornata di sole e caldo che potrebbe condizionare una gara che sa già di spareggio per il Varazze chiamato a tentare il colpo esterno sul terreno del Begato Nove, casa del Campomorone che qui ha iniziato la sua nuova stagione con una vittoria sull’Albenga.

Arbitra Alberto Quarà della sezione di Nichelino, assistito da Dario Roscelli ed Alessandro Cantoni (Chiavari).

Le Formazioni

Campomorone Sant’Olcese: Canciani, Garibaldi, Mora, Fassone, Del Nero, Moretti Federico, Cristiani, Cappellano, Gandolfo, Curabba, Trabacca.

In panchina con mister Pirovano:Nucci, Noceti, D’Amoia, Cosentino, Lamonica, Moretti Tommaso, Manca, Guidotti, Galluccio.

Varazze: Cirillo, Bettella, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Aiello, Bottino, Iardella, Cavallone, Caruso.

In panchina con mister Berogno: Faggiano, Daudo, Giglio, Cimolato, Valle, Farci, Lucignano, Perrone, Sacco.

Sfida che si disputa sotto un sole caldo che potrebbe condizionare la tenuta delle due squadre a lungo andare. Partita che, però inizierà con qualche minuto di ritardo visto che le squadre sono ancora entrambe negli spogliatoi.

Si comincia con circa cinque minuti di ritardo, Campomorone in tenuta rossa con banda biancoblù, Varazze in maglia blu.

2° Ingenuità di Cappellano che prende il pallone in mano convinto che sia uscito, punizione per il Varazze, una sorta di calcio d’angolo corto che batterà Cavallone.

Nulla di fatto con la difesa genovese che libera, ma il Varazze ha iniziato con piglio battagliero

5° I giovani varazzini applicano una pressione altissima, ma il Campomorone si affida ad ottimi palleggiatori e al momento nessun pericolo per Canciani.

9° Fatica il Campomorone ad uscire dalla propria metà campo, ben organizzata e messa in campo la squadra di mister Berogno.

13° Calcio d’angolo per il Campomorone che si affaccia dalle parti di Cirillo.

Schema sul corner con Moretti che dalla linea di fondo salta Andreoni e prova un pallonetto molto difficile, blocca agevolmente Cirillo.

15° Episodio da Var in area Campomorone con Iardella che prova un cross, palla che sbatte sul braccio di Del Nero, ma per il direttore di gara non c’è fallo e si continua.

20° Occasionissima per il Campomorone con Fassone che scappa sulla sinistra la mette bassa in area, arriva Trabacca che colpisce di prima intenzione all’altezza del dischetto e Cirillo salva in due tempi con una grande parata.

24° Primo ammonito della gara è Federico Moretti, reo di uno sgambetto a Patrone in ripartenza.