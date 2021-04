Genova. Duferco Energia diventa fornitore di Power Energia per la mobilità elettrica. L’operatore genovese metterà a disposizione tutte le sue soluzioni di e-mobility, dalle tessere alle colonnine, dai servizi di ricarica ai wallbox.

È stata firmata venerdì la partnership tra Duferco Energia e Power Energia con cui Duferco si impegna a dedicare un listino esclusivo a Power Energia con le sue stazioni di ricarica – wall-box e colonnine – delle diverse tipologie (gamma easy, smart e connect), accessori per le stazioni di ricarica, come pali di supporto, copertura plexiglass e card, cavi di ricarica e tariffe per l’utilizzo della rete pubblica, oltre all’uso dell’App D-Mobility per la ricerca delle strutture alberghiere dotate di punti di ricarica.

“La partnership con Power Energia – sottolinea Marco Castagna, Amministratore Delegato di Duferco Energia SpA – è per noi molto importante perché conferma come un approccio condiviso e di sistema sia la strada giusta per lanciare definitivamente la mobilità elettrica in Italia. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli utenti un’esperienza di mobilità sempre più sostenibile e innovativa e questo accordo va proprio in questa direzione”.

Anche il Presidente di Power Energia, Alberto Cazzulani, ha confermato l’importanza di questa partnership aggiungendo che “i servizi alla mobilità elettrica rientrano nell’impegno che Power Energia ha con i suoi soci, all’interno dell’area di attività “Think Green”, per supportarli nell’adeguamento sostenibile delle loro imprese. Siamo tutti sempre più interpellati – continua Cazzulani – da un cambio di paradigma delle nostre modalità di essere con scelte consapevoli, misurabili e capaci di offrire un senso al nostro presente ed al futuro delle prossime generazioni”.