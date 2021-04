Donna investita da un’auto in piazza delle Americhe, portata al San Martino

Genova. Una donna di circa 50 anni è stata investita da un’automobile nella zona di Brignole, tra via Invrea e piazza delle Americhe. E’ successo intorno alle 14 di oggi pomeriggio.

La donna stava attraversando ma l’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in via di costruzione da parte della sezione infortunistica della polizia stradale. Nella zona ci sono diversi attraversamenti e semafori ma anche molto traffico per via dei cantieri aperti.

Sul posto i soccorsi per la persona investita, inizialmente in codice rosso poi sceso a giallo, era cosciente e non rischia di morire. Per i traumi è stata portata all’ospedale San Martino.