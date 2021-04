Donna di 80 anni investita a Pegli, soccorsa e trasportata al villa Scassi

Genova. Una donna di 80 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Ricasoli e via Rovetta, non lontano dal lungomare e nei pressi di un supermercato.

Sul posto carabinieri, ambulanza e automedica che hanno soccorso l’anziana e l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

La ferita, inizialmente un codice rosso per la dinamica e l’età, è diventata un codice giallo nel corso del trasporto: era cosciente e non rischia la vita.