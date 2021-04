Domenico Arnuzzo, una vita passata alla Sampdoria, è l’ospite d’onore a ‘Parliamo di Sport’

Genova. Domenico Arnuzzo, bandiera blucerchiata (110 partite in Serie A, 86 in B), una vita passata alla Sampdoria, prima da giocatore simbolo, poi da dirigente accorto, è il gradito ospite di ‘Parliamo di Sport’ in diretta, dalla sede della Levante C Pegliese del presidente Marco Doragrossa, venerdì 23 aprile, alle ore 18.30,