Dipingono i giardini di piazza Guicciardini con i colori della Samp: denunciati due 20enni genovesi

Genova. Sono stati sorpresi la scorsa notte in piazza Guicciardini, mentre dipingevano con della vernice dei colori della Samp, il cordolo e la scalinata tra le limitrofe via Robino e via Ameglio, dalla pattuglia della stazione Carabinieri di Marassi.

Protagonisti un gruppo di giovanissimi tifosi blucerchiati che da settimane si ‘sfidano’ con i coetanei della tifoseria rossoblu a colpi di vernice.

Alcuni sono fuggiti ma i carabinieri ne hanno identificati due. Si tratta di un 23 enne con precedenti di polizia e un 20 enne, entrambi genovesi.

Entrambi sono stati denunciati per deturpamento. I carabinieri stanno cercando di identificare gli altri ragazzi.

(foto credits: Allessandro Boy sul gruppo facebook Sei di Marassi se)