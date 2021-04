Depositi chimici, al via il dibattito pubblico: il 4 maggio primo confronto in streaming

Genova. E’ in partenza il dibattito pubblico sul tema del ricollocamento dei depositi chimici costieri di Multedo, destinati ad essere riposizionati in ambito portuale tra Cornigliano e Sampierdarena. Come preannunciato nei mesi scorsi, quindi, il confronto sarà tra Autorità di sistema Portuale, municipi, associazioni, comitati e cittadini, e si svilupperà su cicli di incontri organizzati dal Gruppo di lavoro del Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Genova.

Il ricollocamento dei depositi costieri, sull’agenda politica della città da diverse decadi, potrebbe quindi arrivare ad una svolta: l’operazione non rientra nelle previsioni del DPCM 76/2018, e quindi non si tratterà di un vero dibattito come previsto per la costruzione di grandi opere ex novo ma “AdSP vuole tuttavia avviare questa forma di dialogo per intensificare e rendere continuativa la comunicazione tra il Porto e la Città”, come si legge nel sito dedicato al confronto, on line da poche ore.

Per garantire lo svolgimento del percorso dialogico nel rispetto dell’attuale normativa anti Covid-19, i confronti si svolgeranno in modalità telematica ed è prevista la partecipazione dei rappresentanti di ciascuna organizzazione. Sarà comunque possibile sottoporre osservazioni e domande utilizzando i form presenti sul sito web. E, soprattutto, sarà possibile seguire gli incontri in streaming collegandosi alla pagina dedicata.

Il calendario, al momento, prevede 4 incontri, a partire dalla prossima settimana: Municipio VII Ponente, Presidente Claudio Chiarotti – 4 maggio 2021, ore 15:00; Municipio I Centro Est, Presidente Andrea Carratù – 5 maggio 2021, ore 12:30; Municipio VI Medio Ponente, Presidente Mario Bianchi – 12 maggio 2021, ore 15:00; Municipio II Centro Ovest, Presidente Michele Colnaghi – 11 maggio 2021, ore 15:00.