Davide Craviotto apre la stagione al Rally delle Palme

Genova. C’è anche Davide Craviotto tra i settantanove iscritti al 22° Rally delle Palme – 12° Rallye Sanremo Leggenda. Il pilota genovese, all’esordio agonistico in questa stagione, affronterà l’impegno con il fido Fabrizio Piccinini alle note ed al volante della Peugeot 208 di Classe R2B, da lui già utilizzata con successo negli anni scorsi, vettura che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi.

“Non sarà una gara facile – osserva il neo portacolori del Casarano Rally Team – perché è la prima della stagione e perché la concorrenza è numerosa e qualificata. Noi, ad ogni modo, cercheremo di fare il meglio possibile per iniziare bene questo 2021 agonistico, magari portando a casa un piazzamento di prestigio e qualche punto per l’R Italian Trophy a cui sono iscritto”.

“Quanto al programma stagionale – conclude Davide Craviotto – se gli impegni di lavoro me lo concederanno, per ora vorrei correre ai rally della Lanterna e 1000 Miglia, gara questa che non ho mai disputato”.

Nella foto: la Peugeot 208 di Davide Craviotto