Dal 29 aprile riapre l’abbazia di San Fruttuoso: prenotazione obbligatoria nei weekend

Camogli. Grazie alle novità del decreto e al passaggio della Liguria in zona gialla, da giovedì 29 aprile riaprirà, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli. A darne notizia è il Fai che gestisce il complesso incastonato nella splendida baia nel Parco di Portofino.

Nei fine settimana l’abbazia riaprirà su prenotazione obbligatoria entro al massimo 24 ore prima. Maggiori informazioni sulla riapertura verranno comunicate nei prossimi giorni alla luce delle disposizione governative e saranno disponibili sul sito www.abbaziadisanfruttuoso.it.

L’inaccessibilità del luogo e la presenza di una sorgente d’acqua dolce ne fecero, nell’VIII secolo d.C., un sito ideale per la fondazione di una chiesa. Secondo la tradizione, fu lo stesso martire Fruttuoso a scegliere la baia, indicandola in sogno a Prospero, vescovo di Tarragona in fuga dalla Spagna invasa dagli Arabi e alla ricerca di un luogo dove portare in salvo le reliquie del Santo.

Ricostruita nel X secolo come monastero benedettino, dal Duecento l’Abbazia intrecciò le sue sorti con quelle della famiglia Doria che ne modificò l’assetto, costruendo ad esempio il loggiato a due ordini di trifore e trasferendo qui il sepolcreto familiare, fino a quando, nel 1983, decise di donare l’intero complesso al Fai.

Da allora è in corso la rinascita di questo complesso articolato su corpi con caratteristiche molto diverse fra loro e tanto bisognoso di cure costanti e che nell’aprile del 2017 ha visto concludersi gli ultimi restauri che hanno liberato e valorizzato la fonte sorgiva su cui venne costruita la torre nolare. Il monastero, con il suo chiostro e le tombe Doria, la chiesa primitiva e la parrocchiale, i reperti archeologici e il piccolo borgo, vale una visita per scoprire l’anima autentica di questo luogo lambito da uno mare cristallino spettacolare, che offre al visitatore anche l’inedita possibilità di soggiornare nella Residenza di charme del Bene, ideale per chi cerca un’insolita fuga dal mondo.