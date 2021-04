Da “paradiso naturale” a “una specie di setta”, tanti conoscevano il centro Anidra ma a nessuno faceva paura

Genova. “Un posto tranquillo, nella natura, con oche e pavoni e buon cibo biologico, di più non saprei dire“. Perché ci sono due tipologie di clienti che frequentano il centro Anidra, a Borzonasca, al centro dell’inchiesta dei carabinieri per omicidio, violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Quelli che ne hanno fruito come un agriturismo qualsiasi, per una merenda con i figli, per un weekend regalato attraverso smartbox o per una cerimonia di nozze, e quelli che invece ci sono stati nell’ambito di un percorso spirituale.

La prima tipologia è sicuramente quella più numerosa. Marta B. è stata al Centro Anidra con la famiglia nel settembre 2019 in occasione dell’evento “fattorie aperte”. Per i bambini e le famiglie erano stati organizzati laboratori di cucina e una visita agli spazi dove si trovavano galline e altri animali. “Lo ricordo come un posto molto tranquillo, c’era una fonte poco distante dai bungalow ma noi siamo stati solo poche ore, non mi ricordo di avere incontrato il santone di cui tutti parlano“.

Il “santone” si chiama Vincenzo Paolo Bendinelli, milanese, è un ex insegnante di scuola, laureato in filosofia e maestro di “arti marziali energetiche”, taiji e qi gong. Massiccio, i lunghi capelli grigi raccolti in una coda, è stato tra i fondatori, nei primi anni 2000 del centro Anidra. Una visita in valle, la scoperta di “giuste vibrazioni” tra quelli che erano poco più che ruderi, e poi la costruzione, passo dopo passo, di un’attività a 360 gradi.

Anidra in sanscrito significa “Coscienza in continuo risveglio”. Agriturismo e fattoria biologica, spazio per organizzare eventi, matrimoni e feste private, corsi di joga e di musica, ma anche quella che viene chiamata “Università popolare Anidra” dove si impara, più che altro, a come evolversi spiritualmente. “Un percorso di vita basato sul piacere”, dice Bendinelli in uno dei tanti video che circolano su internet e in cui mette insieme fisica quantistica, teoria degli specchi, filosofie orientali e dietistica. Insomma, non manca nulla.

“A Chiavari si parlava di quel posto come di una setta in stile americano o simile – dice una trentenne, lontana conoscente della ragazza morta – ma non sembrava nulla di preoccupante, c’era questo personaggio a capo di tutto e sì, aveva l’aria da santone, ma non ho mai frequentato”.

Marco, genovese, è stato al centro Anidra come invitato a un matrimonio: “Non ho notato nulla di particolare, un posto un po’ da fricchettoni ma abbiamo mangiato bene, ci siamo rilassati, era una cerimonia piuttosto ristretta, altri invitati parlavano di energia positiva ma nessuno mi pareva un fanatico, insomma una location come tante altre”.

Oggi il centro Anidra è regolarmente aperto, in attesa di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta. Vi operano diversi collaboratori e volontari che, probabilmente, non hanno nulla a che fare con quanto accaduto. Il “santone”, prof. Vincenzo Paolo Bendinelli, è di stanza a Milano vive e lavora come counselor olistico e tiene corsi per adulti e bambini.

Insieme al dottor Paolo Oneda, dirigente di chirurgia generale presso l’ospedale di Manervio (Brescia) – ma con un diploma in agopuntura e discipline correlate e a sua volta collaboratore del centro Anidra – dovrà rispondere di gravissime accuse.