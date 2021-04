Costa Crociere riparte domani dalla Liguria per un itinerario del Mediterraneo

Savona. Sabato 1° maggio, Costa Crociere riprende a navigare da Savona con la sua ammiraglia Costa Smeralda, alimentata a Lng, per un itinerario dedicato esclusivamente all’Italia. Per celebrare la ripartenza di Costa Smeralda saranno presenti al porto di Savona, insieme al Direttore Generale della compagnia Costa Crociere Mario Zanetti, le autorità locali e portuali.

La ripartenza della compagnia crocieristica battente bandiera italiana segna un’importante ripresa economica su tutto il territorio: infatti, prima dell’emergenza Covid-19, Costa generava in Italia un impatto economico pari a 3,5 miliardi di euro all’anno e oltre 17.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

L’itinerario di Costa Smeralda, di una settimana, comprende Savona, Civitavecchia, Napoli, Messina, Cagliari e La Spezia, e può essere suddiviso anche in due minicrociere da 3 o 4 giorni per chi preferisce una vacanza più breve.

Le crociere di Costa Smeralda in partenza da sabato seguiranno le procedure previste dal Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato da Costa insieme a esperti scientifici e alle autorità italiane, che include misure di salute e sicurezza rafforzate per tutti gli aspetti dell’esperienza di vacanza, sia a bordo sia a terra. Il protocollo prevede, ad esempio, tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera, visita delle destinazioni con escursioni protette, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, utilizzo della mascherina quando necessario.

Costa Smeralda sarà la prima di un totale di quattro navi Costa che opereranno nel corso dell’estate 2021, offrendo crociere nel Mediterraneo.

Nei giorni in cui non saranno operative le navi Costa, il terminal Palacrociere di Savona, gestito da Costa Crociere, continuerà a essere utilizzato dalla Asl 2 Savonese per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, contribuendo alla somministrazione del vaccino nel territorio savonese.