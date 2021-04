Corso Europa, ferma la macchina accanto a una ragazzina e si masturba

Genova. Stava passando in auto in corso Europa e quando all’altezza dell’Ac Hotel ha visto una ragazzina che aspettava il bus, ha fermato la macchina, si è aperto la cerniera dei pantaloni e ha cominciato a masturbarsi proprio per farsi vedere dalla minorenne.

E’ successo ieri mattina poco prima delle 10. Poi, quando ha finito, è ripartito con la sua auto. Secondo quanto raccontato dalla giovanissima, l’autore delle molestie ha circa 60 anni.

La descrizione del maniaco e dell’auto è stata fornita alle tutte volanti: ricerche in corso.