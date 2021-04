Coronavirus, nuovo cluster all’ospedale Galliera: cinque pazienti positivi

Genova. Un nuovo cluster di coronavirus si è verificato in reparti non covid dell’ospedale Galliera di Genova, dopo quello che si era verificato il 26 marzo scorso. La notizia è riferito dalla direzione dello stesso nosocomio.

“Abbiamo in atto un piccolo cluster verificatosi in reparto non covid – si legge nella nota – due pazienti sono risultati positivi nella giornata di ieri mentre tre pazienti sono risultati positivi nella giornata odierna”.

Il “caso indice” – spiegano dall’ospedale – probabilmente è un paziente entrato in pronto soccorso il 9 aprile scorso con tampone risultato negativo e che solo nei giorni successivi si è positivizzato.

E’ in corso il programma attivo di screening e sorveglianza su pazienti e personale. Allo stato attuale nessun operatore risulta contagiato. I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti Covid.

“A oggi, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all’infezione covid, rispetto alla situazione precedente all’accertamento di positività”, concludono dall’ospedale.