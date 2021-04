Coronavirus, l’annuncio di Toti: “Entro la fine di aprile vaccinati tutti gli over 80”

Genova. “Su richiesta della struttura commissariale abbiamo dichiarato che concluderemo la prima dose di tutti gli over 80 entro la fine di aprile“. Lo ha annunciato questa sera il presidente Giovanni Toti durante il consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“Cmpattando le agende in queste ore con Liguria Digitale stiamo cercando di guadagnare ulteriori due giorni e quindi chiudere il 29 aprile per tutti gli ultraottantenni”, ha aggiunto Toti.

Secondo gli ultimi dati a disposizione in Liguria sono 97.413 gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose (il 55% su un totale di 168mila persone censite), mentre 65.318 sono stati immunizzati col ciclo completo. Nella fascia d’età 70-79 anni in 53.470 hanno ricevuto la prima dose (pari al 32% su 170mila), 3.522 sono coperti col ciclo completo. Di 10mila persone non deambulanti finora 2.619 sono state vaccinate.

“Ad oggi – ha aggiunto ancora Toti – la media italiana di vaccinati con la prima dose sulla popolazione residente è del 15,4% mentre il 6,6% ha ricevuto anche la seconda dose: la Liguria si conferma sopra la media rispettivamente con il 19,29% e 7,89%”.