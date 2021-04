Coronavirus, in Liguria ospedalizzati in calo costante: di nuovo sotto quota 700

Genova. Sono 323 i nuovi positivi al coronavirus su 4.313 tamponi molecolari e 2.815 test antigenici rapidi secondo il bollettino sull’emergenza Covid inviato dalla Regione. Calano ancora gli ospedalizzati (22 in meno) che scendono ampiamente sotto quota 700. Si registrano ancora 7 deceduti.

Genova è ancora la provincia con più contagi (163, di cui 158 in Asl 3 e 5 in Asl 4), seguita da Savona (78), Imperia (48) e La Spezia (34). I casi complessivi attuali sono 7.109 (151 in più) di cui 3.295 in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 6.292 persone di cui 2.471 in Asl 3 e 393 in Asl 4.

In tutto sono 678 i ricoverati in tutta la regione di cui 83 in terapia intensiva: 115 al San Martino, 75 al Galliera, 5 al Gaslini, 99 al Villa Scassi, 4 al Micone, 37 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 6.231 pazienti (74 in più rispetto a ieri). Il bilancio dei morti sale a 4.053

I vaccini somministrati sono l’86% di quelli consegnati, cioè 451.756 dosi su 523.160 consegnate. Hanno ricevuto anche la seconda dose 126.485 persone con Pfizer o Moderna e 10 con AstraZeneca.