Coronavirus, in Liguria aumentano i positivi ma continuano a calare gli ospedalizzati

Genova. Sono 370 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.777 tamponi molecolari e 2.744 test antigenici rapidi secondo l’ultimo bollettino della Regione. Continuano a scendere gli ospedalizzati (20 in meno rispetto a ieri) ma si registrano ancora 10 decessi.

Sono 613 in Liguria i ricoverati in ospedale, 70 in terapia intensiva. A Genova sono 121 al San Martino, 67 al Galliera, 1 al Gaslini (in terapia intensiva), 92 a Villa Scassi, 1 alla Colletta di Arenzano. A Sestri Levante sono 38.

Aumentano i casi attualmente positivi, 6.276 (cioè 57 in più rispetto a ieri) di cui 3.093 in provincia di Genova. La prima provincia per nuovi contagiati è Genova (152), seguono Imperia (67), Savona (62), La Spezia (55). I nuovi guariti sono 303, in sorveglianza attiva 6.550 persone. Il bilancio delle vittime sale a 4.119.

I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 530.221 dosi su 589.290 consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 150.523 persone con Pfizer/Moderna e 18 con AstraZeneca.