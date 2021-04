Coronavirus, in Liguria 472 nuovi positivi: quasi la metà sono concentrati a Genova

Genova. Sono 472 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.076 tamponi molecolari e 2.742 test rapidi antigenici. È quanto emerge dai numeri del bollettino inviato dalla Regione. In lieve crescita gli ospedalizzati (3 in più) con 8 decessi registrati nelle ultime 24 ore.

A Genova sono 217 i nuovi contagiati (di cui 201 nel territorio di Asl 3 e 16 in quello di Asl 4), poi 102 a Imperia, 93 a Savona, 58 alla Spezia. I casi attuali in Liguria sono 7.927, cioè 204 più di ieri, con 260 nuovi guariti. La maggior parte di loro (3.701) è residente in provincia di Genova.

Gli ospedalizzati in totale sono 722, di cui 72 in terapia intensiva. A Genova si contano 152 ricoverati al San Martino, 84 al Galliera, 6 al Gaslini, 74 al Villa Scassi. A Sestri Levante 55 ricoverati. In isolamento domiciliare 6.671 persone (112 in più). Il bilancio totale dei morti è salito a 3.897. In sorveglianza attiva attualmente 7.606 soggetti

I vaccini somministrati sono l’84%, cioè 314.916 dosi su 375.880 consegnate. A ieri erano 104.827 i liguri ad aver concluso il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 3 con AstraZeneca.