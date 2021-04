Coronavirus: in Liguria 276 nuovi positivi, il San Martino scende sotto i 100 ricoverati

Genova. Sono 276 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.126 tamponi molecolari e 2.623 test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in continuo calo (11 in meno da ieri) mentre si registrano ancora 11 decessi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (173), seguita da Savona (43), Imperia (33) e La Spezia (26). A Genova c’è anche la maggior parte dei casi totali, 2.957 su 5.629, in calo rispetto a ieri (52 in meno) con 317 nuovi guariti.

In tutto sono 535 in Liguria i ricoverati, di cui 65 in terapia intensiva. Il San Martino scende sotto quota 100 (oggi 95, cioè 9 in meno), al Galliera sono 59, al Gaslini 2, al Villa Scassi 86, alla Colletta 1, a Sestri Levante 34. In isolamento domiciliare 4.936 persone (23 in meno), in sorveglianza attiva 5.962 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.183.

I vaccini somministrati sono il 94%, cioè 608.426 dosi su 649.680 consegnati. In Liguria 187.163 persone hanno completato il ciclo con Pfizer o Moderna, 26 con AstraZeneca.