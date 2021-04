Coronavirus, continua il trend di discesa: calano contagi, ricoveri e terapie intensive

Genova. Sono 321 i nuovi positivi al coronavirus su 4576 tamponi molecolari e 2645 test antigenici rapidi secondo il bollettino sull’emergenza Covid inviato dalla Regione. Calano ancora gli ospedalizzati (21 in meno) che fanno ancora diminuire i ricoveri, oggi siamo a quota 657. Si registrano tuttavia 14 deceduti.

Genova è ancora la provincia con più contagi (165, di cui 148 in Asl 3 e 17 in Asl 4), seguita da Savona (69), Imperia (49) e La Spezia (38). I casi complessivi attuali sono 7043 (66 in meno di ieri) di cui 3.299 in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 6326 persone di cui 2498 in Asl 3 e 395 in Asl 4.

In tutto sono 657 i ricoverati in tutta la regione di cui 78 in terapia intensiva (cinque meno di ieri): 115 al San Martino, 72 al Galliera, 5 al Gaslini, 97 al Villa Scassi, 38 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 6312 pazienti (9 in meno rispetto a ieri). Il bilancio dei morti sale a 4.067

I vaccini somministrati sono l’88% di quelli consegnati, cioè 462.472 dosi su 527.160 consegnate. Hanno ricevuto anche la seconda dose 127.640

persone con Pfizer o Moderna e 10 con AstraZeneca.