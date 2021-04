Coronavirus, 306 nuovi casi su 2881 tamponi. Crescono ancora le terapie intensive

Genova. Sono 306 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria con 2.881 tamponi molecolari e 2.867 test antigenici rapidi. Emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Cresce nuovamente il numero degli ospedalizzati (9 in più) mentre continuano a salire le terapie intensive.

Gli ospedalizzati in tutta la Liguria al momento sono 746, con 84 posti occupati in terapia intensiva (la soglia di attenzione è 70). Al San Martino 128 ricoverati, al Galliera 95, al Gaslini 8, al Villa Scassi 99, al Micone 1, a Sestri Levante 43. In isolamento domiciliare 6.987 persone, 52 in meno rispetto a ieri. Sono 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, avvenuti però tra il 9 aprile e il 12: il paziente più giovane aveva 61 anni, ricoverato a San Remo, mentre il più anziano 100, ricoverato a Sarzana.

È Genova la provincia con più nuovi contagiati (146, di cui 146 in Asl 3 e 0 in Asl 4). Seguono Imperia (24), Savona (119) e La Spezia (17). I casi totali attualmente positivi sono 7.736 (in calo di 42 unità), di cui 3.506 residenti in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 6.809 soggetti, di cui 2.639 in Asl 3 e 269 in Asl 4.