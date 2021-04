Coronavirus, 200 nuovi casi su 2509 tamponi. Le terapie intensive scendono sotto la soglia di allerta

Genova. Sono 200 i nuovi casi di coronavirus su 2.509 tamponi molecolari e 1.330 effettuati nelle ultime ventiquattr’ore. Sono i dati del bollettino odierno inviato dalla Regione.

Dei nuovi casi positivi, 137 riguardano la provincia di Genova (129 in Asl 3 e 8 in Asl 4), 52 nel Savonese, 3 nell’Imperiese e 4 nello Spezzino. Un caso non riconducibile a residenti in Liguria.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 7: si tratta di persone decedute negli ultimi tre giorni. I guariti sono 247, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 6.078 casi “attivi” di Covid (-54).

Il totale degli ospedalizzati è di 595 pazienti, 1 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 69, uni in meno della soglia critica secondo il ministero della Salute, ovvero il 30% del totale. Negli ospedali genovesi si registrano 118 ricoverati al San Martino, 68 al Galliera, 2 al Gaslini, 88 al Villa Scassi. Altri 37 a Sestri Levante.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 5.473, ovvero 56 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 6.295 (-104)

Per quanto riguarda i vaccini, sulle 589.290 dosi consegnate alla Liguria, ad oggi ne sono state somministrate 552.396, vale a dire il 94%. Al momento sono 158.127 le secondo dosi effettuate per Pfizer e Moderna, mentre 19 quelle di AstraZeneca e Johnson&Johnson.