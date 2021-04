Conti di Lavagna, la Cassazione conferma le condanne: 3 nuovi arresti

Genova. Alfred Remilli, Paolo Paltrinieri e Natale Calderone sono stati arrestati oggi dalla squadra mobile di Genova in esecuzione della sentenza della corte di Cassazione che ha confermato le condanne in via definitiva per l’inchiesta nota come i “Conti di Lavagna” sulle infiltrazioni dell’ndrangheta a Lavagna.

I tre condannati, a differenza di Francesco Antonio Rodà e di Antonio, Paolo e Francesco Nucera, (a cui il provvedimento è stato notificato in carcere) si trovavano ancora in libertà

Remilli è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione per violazioni in materia di stupefacenti, Paltrinieri deve scontare 5 anni e 2 mesi per usura, mentre Natale Calderone è stato condannato a 2 anni e 10 mesi

I “capi” dell’organizzazione sono stati condannati definitivamente a 15 anni e 6 mesi (Rodà), 16 anni e 3 mesi (Paolo Nucera), 13 anni e 6 mesi (Antonio Nucera) e 7 anni e 7 mesi (Francesco Nucera).