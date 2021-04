Cioccolatini a medici e infermieri degli ospedali genovesi: l’omaggio del Sap

Genova. Ieri, 31 marzo, una delegazione composta dai rappresentanti della segreteria regionale e provinciale del Sap è stata ricevuta dai vertici dei tre nosocomi genovesi più grandi; il policlinico San Martino, l’ente ospedali Galliera e l’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

I sindacalisti hanno consegnato scatole di cioccolatini per infermieri, medici e oss.

Scopo dell’iniziativa, si legge in una nota del Sap, è stato quello di

rappresentare ai vertici di tali istituzioni e, per loro tramite, a tutto il personale Sanitario, i sentimenti di sincera gratitudine ed apprezzamento per

l’encomiabile impegno ed il rilevante sacrificio che ha caratterizzato l’attività degli operatori di tale settore da ormai oltre un anno”.