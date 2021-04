Cimiteri, la giunta comunale stanzia 1 milione e 200 mila euro per interventi urgenti

Genova. Nel corso della seduta odierna, la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato un Accordo Quadro di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria pressi i cimiteri comunali per un importo di 1.200.000 euro suddiviso in due annualità.

La cifra è stata stanziata per fare fronte anche a spese non previste per guasti, avarie e opere di adeguamento della sicurezza dei camposanti genovesi che manifestano l’esigenza di una costante manutenzione difficilmente programmabile.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’avvio di questa importante tranche di lavori nei nostri cimiteri – ha affermato Pietro Piciocchi assessore ai lavori pubblici e manutenzioni -. Stiamo portando avanti numerose operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di migliorare visibilmente il decoro dei camposanti cittadini, una cura doverosa per il valore storico, affettivo e sociale che rappresentano per la nostra comunità”.

L’Accordo Quadro appena approvato, per un importo di 500.000 euro nell’anno 2021 e 700.000 nel 2022, rinnova il precedente che ha realizzato i seguenti lavori:

Cimitero di Staglieno – consolidamento muri di sostegno del Cimiteri Militare Inglese; consolidamento muro a tergo di tomba privata fam. Marena; rifacimento impermeabilizzazione corpi colombari zona Veilino; messa in sicurezza dissesti volte Galleria II frontale; messa in sicurezza dissesto architrave della copertura Galleria S. Antonino; messa insicurezza muro via Testero.

Cimitero di Molassana – rifacimento impermeabilizzazione coperture e manutenzione locali ad uso del personale.

Cimitero Voltri “Leira” – rifacimento impermeabilizzazione coperture n° 3 corpo colombari; rifacimento tratto di muro di confine.

Cimitero Angeli – rifacimento impermeabilizzazione copertura Galleria Vecchia; messa in sicurezza soffitti Galleria nuova;

Cimitero S.Giovanni Battista Sestri- rifacimento impermeabilizzazione corpo di ingresso e corpi colombari.

Cimitero Pini Storti Sestri – messa in sicurezza Sacrario Partigiani.