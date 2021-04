Champions League: Pro Recco travolgente sull’Olympiacos

Recco. Ancora un successo per la Pro Recco che, all’indomani della sofferta vittoria sullo Spandau, torna a dare il meglio di sé e travolge l’Olympiacos con 7 reti di scarto.

“Abbiamo sempre vinto, ma questo non vuol dire niente – dichiara Matteo Aicardi -. Sapevamo di dover giocare una partita alla morte, a loro servivano tre punti, a noi serviva comunque confermarci nel girone, soprattutto per il nostro gioco. Abbiamo provato la squadra che farà il campionato italiano, quindi siamo contenti della prestazione. Domani uguale: cercheremo di prepararci per le finali di Coppa Italia, quindi faremo il nostro gioco e, nonostante siamo primi nel girone matematicamente, cercheremo di pensare al futuro”.

Il tabellino:

Pro Recco – Olympiacos 13-6

(Parziali: 2-1, 5-3, 5-0, 1-2)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 5, Mandic 1, Figlioli 2, Younger, Velotto, N. Presciutti, Echenique 1, A. Ivovic, Figari, Aicardi 3, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez.

Olympiacos: Zerdevas, Daube 2, Skoumpakis 1, Genidounias, Argyropoulos 2, Prekas, Dervisis, Kakaris 1, Mourikis, Kapotsis, Chrysospathis, Irving, Galanopoulos. All. Vlachos.

Arbitri: Koryzna (Pol) e Buch (Esp).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 12, Olympiacos 2 su 10 più 1 rigore realizzato. Nessuno uscito per tre falli.

Clicca qui per consultare il play by play.