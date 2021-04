Champions League, la Pro Recco regola lo Spandau per 10 a 7

Recco. Tre punti e primo posto nel girone in cassaforte. A Ostia, nell’ottava giornata di Champions League, la Pro Recco fatica più del previsto ma batte lo Spandau per 7-10 e centra il secondo obiettivo dopo la qualificazione alla final eight di Belgrado.

La Pro Recco parte bene con le reti di Mandic e Dobud, ma Chiru e Dedovic trovano il pareggio prima della sirena. Controfuga vincente di Luongo e gol dal centro di Cuk (3-3) in avvio di secondo quarto.

La squadra ligure prova a scappare con le reti in superiorità di Mandic e Figari, ma Gielen accorcia subito. Il destro sotto la traversa di Di Fulvio, a tre secondi dal cambio campo, vale il 4-6.Hallock sfrutta la sosta nel pozzetto di Cagalj e segna il 4-7 dopo 75 secondi del terzo quarto.

I biancocelesti però smarriscono la via del gol, lo Spandau non molla e si riporta a meno 1 con il bolide di Dedovic in superiorità e il diagonale di Chiru da posizione quattro: manca un minuto e mezzo alla sirena, ma il risultato di 6-7 non cambia più.

Alla prima azione del quarto tempo i tedeschi completano la rimonta con Kholod che capitalizza l’espulsione di Ivovic. I biancocelesti si scuotono, Hernandez chiama time out e dopo dieci minuti di astinenza è Figari a riportare i suoi in vantaggio con un tocco sottomisura in superiorità. A due minuti e 18 secondi dalla fine ecco il 7-9 siglato da Ivovic che regala tranquillità alla squadra. In difesa non si soffre più e Younger, a sessanta secondi dalla fine, chiude i conti insaccando un pallone sul secondo palo per il 7-10 definitivo.

”Non abbiamo approcciato la partita con la corretta motivazione, ci prendiamo la vittoria contro un’ottima formazione – ammette mister Gabriel Hernandez -. Dobbiamo migliorare nell’intensità e nell’aggressività, proveremo a farlo già da domani“.

Ivovic e compagni sono scesi in vasca per la presentazione con una maglia per sostenere la onlus Help Olly, la realtà nata per aiutare la piccola Olivia, affetta da una malattia genetica rara di cui al mondo si conoscono solo trenta casi. Oggi alle ore 20,15 la Pro Recco torna in acqua contro l’Olympiacos.

Il tabellino:

Spandau Berlino – Pro Recco 7-10

(Parziali: 2-2, 2-4, 2-1, 1-3)

Spandau Berlino: Baksa, A. Sekulic, Gielen 1, Mat. Cuk 1, Cagalj, Jüngling, Strelezkij, Dedovic 2, Chiru 2, Kholod 1, Restovic, Haverkampf, Vernet-Schweimer. All. P. Kovacevic.

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli, Younger 1, Velotto, Hallock 1, Echenique, A. Ivovic 1, Figari 2, Dobud 1, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez.

Arbitri: Miskovic (Mne) e Franulovic (Cro).

Note. Superiorità numeriche: Spandau 4 su 7, Pro Recco 7 su 10. Usciti per tre falli: Strelezkij e Cagalj nel quarto tempo.

Nella partita successiva Jug Dubrovnik e Olympiacos Pireo pareggiano 11-11. Avvio più deciso dello Jug che si porta sul 3-1 dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Greci in rimonta e avanti +3 per ben due volte nel corso del terzo tempo (9-6 e 10-7). Controsorpasso croato grazie al break di 4-0 firmato Fatovic nel terzo, Benic, Merkulov e ancora Fatovic nel quarto periodo (11-10 con tre minuti ancora da giocare) e pareggio definitivo dell’Olymlpiacos con Argyropoulos che segna in superiorità numerica a 2’27” dalla fine, 28 secondi prima di uscire per limite di falli.

In chiusura di serata il Circolo Canottieri Oritigia cede 10-7 al CN Marsiglia: sconfitta che sancisce la matematica eliminazione dei biancoverdi dalla Champions League. I siciliani, sotto 3-0 dopo un tempo, e 5-3 nella seconda frazione, rientrano e tengono fino al 5-5 di Gallo su rigore in apertura di terzo periodo; poi lo strappo decisivo dei transalpini con i gol in sequenza di Kovacevic, Crousillat e Vukicevic che valgono il determinante 8-5. La squadra allenata da Piccardo torna sul -2 con una fiondata dai sette metri di Vidovic in avvio di ultimo quarto (8-6); ma i francesi, sorretti anche da alcune strepitose parate di Lazovic, allungano ulteriormente con Durdic e Spaic che superano Tempesti, fissando il 10-6. Nel finale la rete di Napolitano per il 10-7 conclusivo.