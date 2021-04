Genova. Ladri in azione nella notte in via Canepari a Certosa.

Ignoti si sono introdotti dal retro dentro il market della catena Tigotà e, dopo aver abbattuto un muro di cartongesso, hanno svaligiato il negozio.

L’importo del furto è tuttavia ancora da quantificare. Sul posto le volanti e la polizia scientifica per i rilievi.