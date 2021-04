Centro storico, vende in auto decine di capi contraffatti: denunciato

Genova. E’ stato notato mentre mostrava a un cliente una t-shirt all’interno di un’auto parcheggiata in salita della Provvidenza.

Fermati per un controllo gli agenti hanno scoperto che i due si erano dati appuntamento proprio per concludere la vendita di alcuni capi d’abbigliamento con marchi contraffatti, che sono stati poi trovati all’interno del veicolo.

I poliziotti hanno denunciato un senegalese di 43 anni. Sequestrati in totale 11 t-shirt, 1 felpa, 4 pantaloncini che sarebbero stati venduti per circa 400 euro e della cui provenienza il senegalese non ha saputo fornire giustificazioni.