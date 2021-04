Genova. Incendio questo pomeriggio in centro storico. Ad andare a fuoco un appartamento di via delle Grazie.

L’appartamento si trova al secondo piano. Lo spegnimento è stato reso più complesso dalla difficoltà di raggiungere il luogo dell’incendio con i mezzi che non riescono a passare nei vicoli.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona intossicata che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. Si tratta di un uomo anziano, proprietario dell’appartamento andato a fuoco che forse si era appisolato lasciando un fuoco accesso.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo un vicino di casa che ha prima suonato all’anziano per soccorrerlo e nel frattempo ha avvertito i pompieri. L’anziano non sarebbe in gravi condizioni.

Nessun altro appartamento è stato evacuato. Cinque anni fa aveva preso fuoco un appartamento nello stesso edificio.