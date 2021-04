Caso Kimberly, la petizione on line contro le molestie sessuali supera le 10mila firme

Genova. In 7 giorni, ha superato le 10mila firme la petizione lanciata da Benedetta Castellaro su Change.org per dire basta agli episodi di molestie e al catcalling in città. L’appello, rivolto al Governatore della Liguria Giovanni Toti e al Sindaco di Genova Marco Bucci, chiede alle Istituzioni di investire in “educazione, prevenzione, informazione e formazione” per arginare il fenomeno; la campagna è stata lanciata a seguito di un episodio di molestie che ha visto protagonista un’amica della Castellaro.

“Il 30 marzo 2021, mentre la mia migliore amica stava andando a lavoro un uomo sull’autobus si è slacciato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi davanti a lei”, racconta Benedetta sulle pagine della sua petizione. “Lei è scappata dall’autobus, ha chiesto aiuto a tre autisti di AMT Genova, e loro non hanno fatto nulla: “Chiama i carabinieri”, le è stato detto. Aggiunge: “il tutto alle 09:00 del mattino, a Genova, nel 2021. Una volta arrivata in Commissariato per denunciare l’accaduto il carabiniere che ha accolto la denuncia ha commentato: “Ah poverina. Però posso permettermi di farle un complimento? Lei è davvero una bella ragazza”‘ si legge nel racconto pubblicato online.

“A Genova molestie sessuali e catcalling sono all’ordine del giorno, per strada e sui mezzi di trasporto pubblico”, scrive Benedetta. “I sette episodi che ho denunciato nella lettera “Masturbarsi sull’autobus, a Genova, è legale?” non sono isolati: le nostre nonne, le nostre figlie, e centinaia di donne genovesi hanno vissuto e sofferto situazioni simili”, spiega la promotrice della petizione.

La quale, insieme ad altri 11.500 firmatari, chiede “il finanziamento di progetti e campagne di sensibilizzazione che, coordinati dai centri antiviolenza presenti sul territorio regionale, avranno lo scopo di informare ed educare i cittadini alla violenza di genere e alla molestia sessuale; corsi informativi e educativi obbligatori per le forze dell’ordine, per gli e le autisti/e di AMT Genova, e per i dipendenti Trenitalia; l’affissione su ogni mezzo di trasporto pubblico AMT di cartelli informativi dove verrà indicato il comportamento da seguire in caso si dovesse essere vittima o spettatore di molestia sessuale, e le informazioni di contatto immediato con i centri antiviolenza presenti sul territorio genovese.”

Intanto, scrive la Castellaro, nei giorni scorsi “il consiglio Comunale di Genova ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno proposto dalle consigliere Cristina Lodi e Maria Tini e dal consigliere Gianni Crivello” che chiede “al Sindaco di Genova Marco Bucci e alla Giunta di convocare una Commissione Consiliare per poter attivare al più presto un tavolo di lavoro tra assessori competenti, AMT, centri antiviolenza, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Organizzazioni sindacali e forze dell’ordine. L’obiettivo sarà quello di programmare azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte a personale AMT, studenti e cittadinanza tutta per riconoscere, affrontare e superare situazioni di molestie. Questo è il primo importante passo che siamo riuscite a fare insieme”, ha scritto la Castellaro rivolgendosi ai firmatari della sua petizione in un recente aggiornamento pubblicato su Change.org.