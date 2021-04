Carignano tappezzata di volantini contro la Delta spedizioni: “In questo quartiere c’è un’agenzia micidiale”

Genova. In questo quartiere c’è un’agenzia ‘micidiale’ recitano i volantini con cui sono state tappezzate le vie intorno alla sede dell’agenzia Delta Spedizioni a Carignano, da via Nizza a via Corsica a via Alessi.

“L’agenzia marittima Delta, gruppo Ansaldi – si legge nei volantini – è partner privilegiato della compagnia navale saudita Bahri, specializzata nel rifornimento di armi e veicoli militari dei principali Paesi coinvolti nelle guerre in Yemen, Siria, Kashmir”.

“Senza la produzione di armi dall’Occidente e senza i rifornimenti della Bahri gli eserciti sudata, turco e indiano non potrebbero assassinare migliaia di persone o costringerne milioni alla fuga. Senza agenzie come la Delta verrebbero a mancare fondamentali ingranaggi della macchina bellica. Grazie ad agenzie come la Delta la guerra è possibile”.

I volantini . non firmati – rappresentano probabilmente un’iniziativa di solidarietà nei confronti dei portuali del Calp, perquisiti e sotto indagine per la loro attività antifascista e soprattutto antimilitarista, in primis proprio per i blitz fatti di striscioni e fumogeni contro le navi Bahri.