Varese. Buone prove per i canottieri liguri impegnati a Varese in occasione dei campionati europei.

Davide Mumolo (Elpis Genova e Fiamme Oro) e Cesare Gabbia (Elpis Genova e Marina Militare) chiudono al quinto posto una gara in cui per almeno 1500 metri, insieme ai compagni Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Matteo Della Valle, Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina (tim. Enrico D’Aniello) dimostrano di essere all’altezza dei migliori in una gara vinta dalla Gran Bretagna davanti a Romania e Olanda.

È un segnale di buona preparazione lungo la strada che condurrà a Zagabria, in Coppa del Mondo, dal 30 aprile al 2 maggio per registrare ancora miglioramenti verso la tappa cruciale della stagione: l’ultimo atto delle qualificazioni olimpiche, programmato al Rotsee di Lucerna dal 15 al 17 maggio dove saranno in palio due posti per le ammiraglie in direzione Tokyo. Nel prossimo fine settimana, invece, Piediluco ospiterà la 35ª edizione del Memorial D’Aloja.

Finalissima del doppio PR2 misto con l’Italia in gara con Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo) e Chiara Nardo impegnati a lottare in quarta posizione alle spalle di Gran Bretagna, Olanda e Polonia. La barca azzurra tenta di fare da “guastafeste” ed attacca le battistrada che continuano la loro corsa verso il traguardo. Sul finale la Gran Bretagna, campionessa del mondo, si conferma leader anche a livello europeo mentre l’argento va all’Olanda, il bronzo alla Francia che, negli ultimi 200 metri, supera gli azzurri e, per un soffio, anche la Polonia.

Per Mirabile e la compagna di barca Nardo, si registrano così ulteriori progressi lungo la strada verso la qualificazione alle Paralimpiadi in programma a Gavirate dal 3 al 5 giugno.