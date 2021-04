Calcio, Serie D: le squalifiche e la classifica marcatori

Lavagna. I provvedimenti arbitrali presi nei cinque incontri di recupero, giocati tra il 24 aprile ed il 28 aprile,

Osarimen Ebagua (Città di Varese) è stato squalificato per due gare, di cui una già scontata, in quanto espulso “per avere afferrato con forza, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, un calciatore avversario per il collo provocandogli dolore”.

Per una giornata sono stati fermati Giuseppe Giglio, Federico Virga (Imperia) e Donato Disabato (Città di Varese); quest’ultimo l’ha già scontata.

Ezio Rossi, allenatore del Città di Varese, è stato squalificato per due giornate, di cui una già scontata, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale, allontanato”.

La classifica marcatori del girone A dopo 30 giornate:

25 reti: Chessa (Castellanzese)

19 reti: Allegretti (Gozzano)

15 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano)

14 reti: Buso (Sestri Levante), Colombo (Castellanzese)

13 reti: Buongiorno (Lavagnese)

12 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gasparri (Legnano), Merkaj (Bra)

11 reti: Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Santonocito (Caronnese/Arconatese), Donaggio (Imperia)

10 reti: Ngom (Folgore Caratese), Corno (Caronnese), Bramante (Borgosesia)

9 reti: Banfi (Caronnese), Romano (Sanremese), Ravasi (Chieri)

8 reti: Spoto (Derthona), Demontis (Sanremese)

7 reti: Valagussa (Folgore Caratese), Corti (Castellanzese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

6 reti: Otelè (Città di Varese), Coccolo, Poesio (Casale), Valenti (Vado/Chieri), Pavesi (Arconatese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano), Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

5 reti: Siani (Caronnese), Sardo (Saluzzo), Capra (Imperia), Capelli (Città di Varese), Macrì, A. D’Antoni (Folgore Caratese), Selvatico (Sestri Levante)

4 reti: Marchisone (Bra), Avellino, Alluci (Lavagnese), Gobbi (Arconatese), Gagliardi, Vita (Sanremese), Carrer, Gonella (Saluzzo), Tanasa, Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Bingo, Di Lernia (Legnano), Spera (Chieri), Franchini, Colombi (Casale), Balla (Città di Varese), Concas, Gueye (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto, Zazzi (Castellanzese), L. Di Salvatore (Fossano/Imperia)

3 reti: Ebagua (Città di Varese), Piraccini (Gozzano), Bettoni (Casale), Sbarbati, Boiga (Vado), Pellicanò, Lo Bosco (Sanremese), Menegazzo (Arconatese), Conrotto, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Gnecchi (Imperia), Scaringella, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), Addiego Mobilio, D’Orsi (Lavagnese), Cardore, Campagna (Bra), Cirrincione, Pane, Marianelli, Puricelli, Ferretti (Sestri Levante), Ghilardi (Castellanzese)

2 reti: Mullici (Casale), Jeantet, Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Foglio (Arconatese), Manasiev, Draghetti, Emiliano (Derthona), Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Ale. Rossi, Daqoune (Bra), Perego, Aloia, Matera (Borgosesia), Bernardini, Pedalino, Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Gerbino, Castelletto (Chieri), Lillo (Città di Varese), Diallo (Sanremese), Bedino, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Solinas (Lavagnese), Ronzoni, Braidich (Legnano), Troiano, Di Stefano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Lazzaretti, De Riggi, Galvagno (Fossano), Lala (Vado/Bra), Chiappino (Fossano/Bra)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì, Battistello, Becerri (Caronnese), Bonaccorsi, Areco, Rivi, Szafran, Bajic, Monteleone (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Finessi, Drogba (Folgore Caratese), Albani, Romani, Scotto, Coulibaly, Giraudo, Manuali, G. Di Salvatore, Adorni, Coviello (Fossano), Cassata, Sancinito, Scannapieco, Grandoni (Imperia), Tuzza, Saltarelli, Tos, Cappelluzzo (Bra), Radaelli, Gianola, Brusa (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli, M. Bianchi (Arconatese), Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi, Benassi (Chieri), Gambino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Strumbo, Bacigalupo, L. Casazza, Saccà, Taddei, Gulli (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia, Convitto (Sanremese), Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti, Cardore (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta, Mancuso (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Carbone, Carta (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Rossini, Romanengo (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Nouri, Cintoi (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo, Di Sabato (Città di Varese), S. Bianchi, Bonaventura, Marquez, Scarlino (Sestri Levante), Fusi (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia), Bellocchio (pro Caronnese)