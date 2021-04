Nella giornata di oggi, sabato 3 aprile, si è disputata la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Sampdoria ha pareggiato 1-1 sul campo del Milan; con identico risultato il Genoa ha impattato con la Fiorentina. Lo Spezia è stato battuto 2-1 dalla Lazio.

Nino Bevilacqua, ex giocatore della Sestrese, ora direttore tecnico della Rossiglionese e Gabriele Repetto, ex tecnico della cantera blucerchiata, ora allenatore delle giovanili dell’Angelo Baiardo, commentano le partite odierne, in particolare quelle delle squadre liguri.