Tra sabato 17 aprile e domenica 18 aprile si è giocata la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria ha avuto la meglio per 3-1 sul Verona; il Genoa è stato piegato dal Milan per 2-1; lo Spezia si è arreso al Bologna per 4-1

Domenica 18 aprile si è giocata la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Tra le altre, il Pietra Ligure è stato battuto per 1-0 dall’Albenga, il Varazze Don Bosco è stato superato per 0-4 dalla Genova Calcio.

Tre allenatori di squadre che militano in Eccellenza, Mario Pisano (Pietra Ligure), Alberto Mariani (Athletic Club Albaro) e Gianfranco Cannistrà (Busalla), Simone Romei, attaccante dell’Angelo Baiardo, e Maurizio Damonte, responsabile del settore giovanile del Varazze Don Bosco commentano quanto è avvenuto sui campi nel fine settimana appena trascorso.