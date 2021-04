Cade rovinosamente dalla bici sullo sterrato del Diamante: soccorso dai vigili del fuoco

Genova. Doveva essere un pomeriggio di sport e divertimento, ma invece si è concluso con un recupero da parte dei vigili del fuoco e la corsa in ospedale per sospetta frattura ad un braccio.

Questa la brutta avventura di un uomo, che ha con la sua mountain bike ieri ha intrapreso la sterrata tra Righi e Forte Diamante, una “classicissima” per i ciclo amatori genovesi e non solo. Ma qualcosa è andato storto e dopo aver perso il controllo della bici, è caduto rovinosamente a terra.

Non potendo più proseguire o tornare indietro, ha quindi chiamato i soccorsi, che visto l’impervio tracciato hanno attivato il recupero dl ferito da parte dei vigili del fuoco. E poi via all’ospedale, per concludere una giornata indimenticabile.