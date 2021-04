Bogliasco, eccellenti piazzamenti per le sincronette ai campionati regionali

Bogliasco. Giornata intensa di impegni e di soddisfazioni quella di domenica 18 aprile per le sincronette del Bogliasco. Alle piscine genovesi della Sciorba, le sirenette bogliaschine della categoria Esordienti B sono state protagoniste delle gare regionali di specialità.

Un grande risultato è stato raggiunto da Elena Saccà e Rebecca Schiara, giunte sul gradino più basso del podio nella prova di coppia. Un piazzamento replicato anche dalla squadra formata, oltre che da Elena e Rebecca, anche da Aurora Borgna, Sofia Capurro, Maddalena Galli, Ilaria Giordano, Paola Lorenzini e Andrea Raina.

Un pizzico di sfortuna ha poi impedito ad Elena di completare il proprio tris personale di piazzamenti, sfiorando per un pelo il terzo posto nella sua esibizione individuale. Un risultato comunque straordinario, soprattutto se si pensa che per lei quella odierna è stata la prima gara a cui ha partecipato. Identico risultato, ma nella prova di doppio, anche per Aurora Borgna e Maddalena Galli. Da sottolineare, poi, anche la superba esibizione di Aurora Guerrisi, capace di strappare applausi a scena aperta a tutti i presenti, avversari compresi.

Oltre alle giovanissime Esordienti B, in vasca sono scese poi anche Linda Cazzaniga e Beatrice Tavazzani, in gara per gli obbligatori della categoria Ragazze. Per loro ottimi punteggi e qualificazione assicurata ai prossimi campionati nazionali di categoria.

Nel complesso grande soddisfazione, sia per i risultati che per la bella giornata trascorsa assieme, viene espressa da parte di tutto lo staff del Bogliasco 1951. Soddisfazione ulteriormente amplificata dal fatto che per quasi tutte le atlete biancazzurre quella di oggi è stata in assoluto la prima gara di liberi.