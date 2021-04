Bicibus, bimbi a scuola in bici: domani alla Foce ci sarà la campionessa Eleonora Mele

Genova. Il bicibus sperimentale sta diventando una realtà sempre più consolidata e domani, in piazza Paolo Da Novi, l’appuntamento sarà alle 7.55 con un’ospite d’eccezione: la campionessa italiana di ciclismo Eleonora Mele, appena confermata nella categoria C5, e vincitrice assoluta della Genoa Cup.

Ogni mercoledì mattina i sette “angeli custodi” dell’associazione tRiciclo – Bimbi a basso impatto sono disponibili per accompagnare in bici i piccoli studenti della scuola Nazario Sauro attraverso le piste ciclabili di corso Torino e corso Italia. Iniziativa che, dopo l’evento andato in scena in occasione di M’illumino di meno, ha visto aumentare le adesioni.

“Eleonora è una delle grandissime e tenaci atlete della nazionale paralimpica che non si arrende mai ed è un grande esempio per i nostri bimbi. Una bellezza domani e un grande onore averla con noi come angelo custode del BicibuSauro” spiegano gli organizzatori su Facebook che invitano a partecipare per “sostenere i bimbi del bicibus da Piazza Paolo da Novi fino a Punta Vagno”.

L’appuntamento è domani mattina, mercoledì 14, alle ore 7.55 in piazza Paolo da Novi nel quartiere della Foce.