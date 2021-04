Begato, occupano un vecchio stabile delle Poste e si attaccano alla corrente: 6 denunciati

Genova. Hanno occupato un vecchio stabile di proprietà delle poste in via Linneo a Begato e si sono anche allacciati alla corrente elettrica. Per questo 6 marocchini, di età compresa tra i 22 e i 53 anni, tutti pregiudicati ed irregolari, sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica.

Le volanti sono intervenute stanotte in seguito alla segnalazione di un dipendente di un istituto di vigilanza Una volta entrati nello stabile, gli agenti hanno notato alcune stanze illuminate nonostante la fornitura di energia non risultasse attiva e molti fili volanti collegati tramite “ciabatte”.

All’interno dei locali sono stati trovati i 6 intenti a cucinare intorno ad un fornellino elettrico. Alla vista degli agenti uno di loro ha reagito con violenza spintonandoli per tentare di fuggire. Quest’ultimo è stato denunciato anche per furto di energia elettrica.