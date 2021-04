Batteria di Granarolo, il M5s solleva il problema della riqualificazione e messa in sicurezza

Genova. “Il Comune di Genova prenda posizione per la Batteria di Granarolo, realizzata nel 1889 e disarmata nel 1914, si trova nei pressi del capolinea del bus 38 e della funicolare di Granarolo, in via Bartolomeo Bianco 38. L’area, di proprietà dell’Agenzia del Demanio, presenta interesse culturale e per tale motivo è stata sottoposta a vincolo nel 2014”.

Lo dichiara il capogruppo del M5S Genova Luca Pirondini illustrando l’interrogazione discussa oggi in Consiglio comunale.

“Come appurato durante i sopralluoghi effettuati – spiega -, l’intero complesso, che è stato utilizzato nel tempo come sede di attività da parte di uno sfasciacarrozze, ha accumulato una serie di detriti come carcasse di automobili, motociclette, pneumatici ed ogni sorta di altro rifiuto ingombrante, rendendo, di fatto, questo spazio una discarica a cielo aperto”.

“La vegetazione infestante e il totale abbandono dell’area hanno peggiorato ulteriormente la situazione già molto precaria. Inoltre, le strutture originarie e interrate sono state in parte nascoste da riempimenti arbitrari, ma alcuni elementi dell’epoca sono ancora ben visibili, come le targhe in marmo recanti i numeri di ogni singolo vano, le tracce semicircolari dei paioli e quelle degli elevatori”, continua Pirondini.

“Oggi, in Consiglio comunale, ho chiesto al Sindaco e alla Giunta quali siano le intenzioni dell’amministrazione in merito sia alla bonifica dell’area, sia alla valorizzazione di una così importante architettura militare. La risposta dell’assessore è stata evasiva e non ha chiarito se la Giunta intenda eventualmente attivarsi presso il Demanio perché la Batteria possa diventare uno spazio del Comune di Genova. Al netto del valore culturale, andrebbe affrontato anche un discorso di sicurezza dei muri che perimetrano questa zona, che devono essere comunque presi in carico dall’amministrazione al di là del fatto che siano o no comunali”, conclude Pirondini.