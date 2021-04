Basket Pegli pronto al via in Under 18 Eccellenza

Genova. Scatta lunedì 12 aprile, alle ore 19,15 nel parquet casalingo di Arenzano contro Vado, il campionato Under 18 d’Eccellenza maschile del Basket Pegli. La squadra della presidente Antonella Traversa e del coach Stefano Ambrosini è inserita nel girone B insieme anche a Derthona Basket, Cus Torino, Novipiù Campus Piemonte e Junior Casale Monferrato.

Ecco la rosa Under 18 d’Eccellenza del Basket Pegli: Alessandro De Natale, Leonardo Schiano, Gabriele Vagnati, Alberto Porcu, Matteo Marzulli, Guido Crocco, Nicolò Cartasegna, Francesco Facco, Davide Ventura, Alessandro Valsecchi, Alberto Monaldi, Carlos Bruzzone, Francesco Augliera, Gabriele De Michele, Simone Faccio, Emanuele Poni, Francesco Bizzarri e Andrea Nardini.

“È un campionato singolare per tempistiche di inizio e durata – afferma coach Ambrosini -. Cercheremo di far crescere caratteristiche individuali in un contesto di squadra per portare avanti processo di crescita interrotto un anno fa. Abbiamo bisogno di trovare spunti e stimoli, quindi partite sul campo. Cercheremo di mettere ritmo e intensità, giocheremo insieme e lavorando per vendere cara la pelle e avvicinarsi sempre di più alle squadre blasonate che andiamo ad affrontare”.