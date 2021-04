Basket Pegli lotta sino all’ultimo secondo, Cuneo soffre e vince di 2

Arenzano. Prima sconfitta casalinga, nell’ultima giornata del girone di andata della Serie B femminile, per il Basket Pegli, contro il Granda College Cuneo.

Gara che assume sin da subito un’impronta giovanile, vista l’età dei due roster, con entrambe le formazioni che preferiscono soluzioni nei primi secondi del possesso offensivo.

Primo quarto in sostanziale equilibrio con Vivalda e Arecco a segno per le locali grazie ad iniziative individuali; Cuneo lotta ma fatica a contenere le genovesi che allungano sul più 6 a metà secondo periodo e forse, nel momento di maggior difficoltà per le ospiti, non riescono a piazzare il break decisivo. Le rossoblù rimangono infatti a galla grazie ai liberi di Pasero, approfittano di qualche regalo pegliese e chiudono il quarto sul meno 3.

Al rientro dagli spogliatoi Cuneo è obbligata a chiudersi a zona e speculare per contenere le avversarie; le arancioblù care alla presidentessa Antonella Traversa sono brave a costruire e segnare tiri di qualità ma la scarsa efficacia vicino a canestro e la poca solidità difensiva per contenere un avversario che concretizza solo vicino a canestro o dalla lunetta, consentono alle ospiti, guidate da Ngamene che domina nel pitturato, di mettere la testa avanti a fine terzo periodo sul 46-45.

Le pegliesi si bloccano in attacco e le ospiti allungano sino al più 8 a 90″ dalla sirena quando due bombe di Monachello e Bertini riavvicinano le liguri sul 57-59.

Difesa ligure che obbliga Pasero a un airball, sul contropiede, a 12″ dallo scadere, secondo ferro per Arecco pescata libera dall’arco da Bruzzone ma il rimbalzo offensivo e delle arancioblù che guadagnano una difesa da fondo a 10″ dalla fine. Le locali si incartano e producono un tiro forzato con Bertini e un tap-in di Frandino nella mischia che sfiora solo il ferro, regalando il foglio rosa alle piemontesi.

“Partita ben giocata dalle nostre ragazze che mostrano qualche progresso sotto l’aspetto agonistico ma ancora tanti limiti di solidità, compattezza e comprensione del gioco per portare a casa partite simili” è il commento dell’allenatore Marco Costa.

Domenica 2 maggio comincia il girone di ritorno delle arancioblù in trasferta, alle ore 18, contro Castelnuovo Scrivia.

Il tabellino della partita valevole per la 7ª giornata:

Basket Pegli – Banca Alpi Marittime Granda College Cuneo 57-59

(Parziali: 22-20; 35-32; 45-46)

Basket Pegli: Torchia, Bruzzone 2, Bertini 3, Monachello 6, Papiri 12, Praussello ne, Padula, Belgrano ne, Vivalda 10, Frandino 14, Magno, Arecco 10. All. Costa. Ass. Pozzato – Oneto.

Banca Alpi Marittime Granda College Cuneo: Ngamene 27, Avagnina 2, Di Meo 4, Grosso 11, Marfulli, Konango, Pasero 12, Martinengo, Chiesa, Dalmasso, Bruschetta 2, Castagna 1 All. Di Meo. Ass. Grosso.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Altamura (Genova).