Ballardini: “Spezia piacevole sorpresa, chiedo il massimo impegno”

Genova. La partita contro lo Spezia, in programma domani alle 15 allo stadio Luigi Ferraris, rappresenta la chiusura di un girone intero per Davide Ballardini, che proprio contro la squadra di Italiano aveva esordito sulla panchina del Genoa al posto di Maran.

“All’epoca era una partita contro una squadra consolidata e dalla posizione di classifica ottima, oggi ci troviamo con gli stessi punti. Lo Spezia è comunque una piacevole sorpresa di questo campionato”.

Nel frattempo il Genoa, sotto Ballardini, ha conquistato 26 punti in 19 gare, con una media punti quasi triplicata rispetto alla gestione precedente. “Quella di domani sarà una gara molto importante per la classifica, perché le partite da fare sono ormai poche e ogni match ha un peso sempre più rilevante”.

Cosa chiede ai suoi giocatori Ballardini? “Il massimo impegno e di conseguenza verrà la squadra, il gioco, la fase difensiva, ma tutto con la massima attenzione, determinazione e tanta voglia di fare fatica”.

Della partita contro il Benevento resta il punto, dice Ballardini: “Una squadra che fuori casa ha fatto risultati importanti. Un punto preso con un doppio recupero dallo svantaggio, pensare alle occasioni importanti per andare in vantaggio non serve a nulla”.

La lotta per la salvezza non è per nulla conclusa: “Dietro abbiamo squadre di altissimo livello, che da qui alla fine faranno delle grandi prestazioni e dei punti, non saprei dire quanti ne servono per essere tranquilli”.